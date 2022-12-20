Çalışma Bakanı Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt'ta "sivil toplum kuruluşlar"ının temsilcilerinin katılımıyla bir düğün salonunda organize edilen toplantıda, enflasyon, yeni asgari ücret, EYT düzenlemesi ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin neredeyse 100 yıla yakın az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldığını söyleyen Bilgin "Şimdi Türkiye dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri. Türkiye artık yoksul bir ülke değil, Türkiye az gelişmiş bir ülke değil. Ama geldiğimiz yer yeterli mi? Yeterli değil. Ne yapmak istiyoruz? Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bu hayali bir şey değil" diye konuştu.

"Enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor. Bu politika başarıya ulaşacak, üstelikte biz ekonomiyi büyüterek bu sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullanan Bilgin "Büyüyerek sorunu çözmek neymiş göstereceğiz. Çünkü büyümeden vazgeçemeyiz. Büyüme istihdam demek, büyüme Türkiye'nin milli gelirinin artışı demek, büyüme Türkiye'nin güçlenmesi demek, büyüme Türkiye'nin ihracatının artması demek, yerli kaynaklara dayalı döviz üretmenin imkanı demek" diye konuştu.

Bilgin şunları söyledi:

"Enflasyon önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yılda tahmin ediyorum, kontrol altına alındı şimdi zaten biliyorsunuz ama bunu daha da aşağılara çekeceğiz, fakat şu gerçeği de unutmayacağız, enflasyonun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız var, emekçilerimiz var, çalışanlarımız var, işsizlerimiz var. Yardım almak durumunda olan bir sürü çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor. Doğalgaz yardımından tutun, yakıt yardımından tutun yiyecek, giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan bir sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bir Türk devleti var."

Yeni asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT çalışmaları

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin de Bilgin, "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla ne yapıyoruz, enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirleri alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının üçüncüsünü yapacağız, inşallah orada da bir uzlaşmayla yeniden emekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bilgin, "Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle, yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle hayatlarını ve emeklilik süreçlerinde karşılaşacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik" dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışma hakkında ise Bilgin, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz bir de önümüzde EYT diye emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız çok yakında, bu ay içerisinde Meclise sunabilecek hale getireceğimiz uygulamamız var. Ekonomide sorunlar var, ekonomik sorunların sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var, onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye büyük bir ülkedir, Türk devleti güçlü bir devlettir, Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde, demokrasimizi güçlendirerek 2023'te Türkiye'nin, büyük Türkiye rüyasını gerçekleştirecek, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız."