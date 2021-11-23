Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde

Dün yapılan bakanlar toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin 1-2 hafta içinde bitebileceğini açıkladı. Bakan bilgin, "ilk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi.

Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.

Asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" dedi.

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bilgin, kademeli asgari ücret hakkında "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.