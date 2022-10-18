Çalışma Bakanı Bilgin: Sermaye düşmanı değiliz ama...

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda patron ve patron temsilcileriyle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz emekçileri koruyacağız, esnafı koruyacağız, çalışanları koruyacağız. Ben şöyle bir cümleyi sık sık söylüyorum; Biz sermaye düşmanı değiliz ama sermayenin emeğe düşmanlık etmesine asla izin vermeyiz" dedi.

Türkiye'nin "kalkınma, demokratikleşme ve sosyal bütünleşme" olmak üzere toplamda üç temel meselesi olduğunu savunan Bilgin, etnik farklılıkların problem haline getirilmemesi gerektiğini belirterek "Hangi etnik kimlikten gelirsek gelelim, Türkmen, Zaza, Kürt, Kırgız, Tatar, Çerkes... Burada yaşayan kimler varsa bunlar Türk milletini oluşturuyor. Millet zaten etnik kimliklere indirgenerek açıklanacak bir şey değil" dedi.

'Sermaye düşmanı değiliz ama...'

Sosyal politikalara önem vererek her kesimin korunması gayretinde olduklarını öne süren Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz emekçileri koruyacağız, esnafı koruyacağız, çalışanları koruyacağız. Ben şöyle bir cümleyi sık sık söylüyorum; 'Biz sermaye düşmanı değiliz ama sermayenin emeğe düşmanlık etmesini asla izin vermeyiz'. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi çalışma hayatıyla ilgili, iş hukukuyla ilgili bütün yasal mevzuatı bunun için çıkarmıştır."

"İşverenler"in yanında olduklarını ifade eden Bilgin kimi zamanlarda sıkışıklar yaşansa da söz konusu problemlerin çözüleceğini belirterek "Biraz ertelediğimiz projemiz var. Beyaz Bayrak Projesi. Proje şu demek; bir işveren kamuya karşı sorumluluğunu yerine getiriyor, vergisini veriyor, işçilerin primlerini yatırıyor, bir de sendikası varsa o iş yerine 'beyaz bayrak', tıpkı otellerdeki 'mavi bayrak' gibi bir 'beyaz bayrak' takıyoruz. Kapısına da bir 'beyaz bayrak sertifikası' veriyoruz. Ona ayrıca ilave teşvik de sağlıyoruz" dedi.