Göksu Mesire Alanı Sağlık Bakanı'nın kurucusu olduğu vakfa verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, yapılaşmaya uygun olmayan Beykoz Göksu Mesire Alanı; AKP Grubu’nun çoğunluk oyuyla İstanbul Medipol Üniversitesi’ni kuran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı için ‘eğitim tesisi’ alanına dönüştürüldü. Karara, CHP ve İYİP grupları ret oyu verdi.

Plan değişikliğiyle 'eğitim alanına' dönüştürülmüştü

İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısında ele aldığı konular arasında “Beykoz Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 2. Etap Plan Değişikliğine” yapılan itirazlar da yer aldı. Söz konusu itirazlardan biri, Beykoz Kavacık'ta bulunan ve Medipol Üniversitesi’nin güney bitişiğinde yer alan 37 ada 63 parselle ilgiliydi. Söz konusu 28 bin 420 metrekarelik parsel, 2009 tarihli imar planlarıyla “Göksu Mesire Alanı” olarak belirlenmişti. Hazine'ye ait parsel, 17 Aralık 2018 tarihinde yapılan plan değişikliği ile “eğitim alanına” dönüştürülmüştü.

AKP önceki kararından caydı

İBB Meclisi, Eylül 2021’de Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda söz konusu parseli, yapay dolgu problemi nedeniyle "yerleşime uygun olmayan alanlar” arasında göstermesi gerekçesiyle yeniden “Mesire Alanına” almıştı. O tarihte bu karar İBB Meclisi’nde çoğunluğa sahip AKP Grubu'nun desteğiyle alınabilmişti.

Yapılaşmaya konu edilemeyeceği için “Mesire Alanına” dönüştürülen parselle ilgili yeniden itiraz edildi. İBB Meclisi'ndeki AKP Grubu bu kez, 2018’deki plan kararlarına dönülmesine karar vererek, Göksu Mesire Alanı'nın yeniden “Eğitim Alanına” alınmasını sağladı. AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilen karara, CHP ve İYİP grupları ret oyu verdi.

Bakanın vakfına tahsis edildi

“Göksu Mesire Alanı” olmaktan yeniden çıkartılan söz konusu 28 bin metrekarelik 37 ada 63 parsel, Medipol Üniversitesi’ne tahsisli 160 bin metrekarelik 37 ada 121 parselin güney bitişiğinde bulunuyor. 63 nolu parsel 31 Aralık 2021 tarihinde 49 yıllığına, Medipol Üniversitesi’nin kurucusu olan TESA Vakfı'na tahsis edildi. Kavacık bölgesinde başka parseller de daha önce Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmişti.

TESA Vakfı’nın kurucusu olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dönem Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı da yapmıştı. (ANKA)