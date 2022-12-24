Çalışanların birlikteliği üye aidatlarını düşürdü

Türkiye'de enflasyon oranları dolayısıyla her şeye her geçen gün zam gelirken, çalısanların bir arada verdiği mücadele, üyelik aidatlarını düşürmelerini sağladı.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) bugün 9. Olağanüstü Genel Kurul'da bir araya geldi. 2022 yılı için TDUB tarafından gerçek kişilerden 600 lira tüzel kişilerden 8 bin lira aidat alınırken 2023 yılı için gerçek kişilerden bin 200 lira tüzel kişilerden 16 bin lira alınması önerildi.

Temsil edildiğimiz oranda ödeyelim

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Platformu (GDUP) öneriye itiraz etti. Kurulduğu günden bugüne TDUB Yönetim Kurulu'nun belirlenmesinde uzmanların lehine bir durum olmadığını, uzmanların temsil edilmediğini belirten Platform, TDUB'un bütçesinin azalmayacağı şekilde aidat dağıtımının düzenlenmesini önerdi. Şirketlerin bütçenin yüzde 50'sini, çalışanların da yüzde 50'sini ödemesi önerisiyle gerçek kişi aidatlarının 600 liradan 505 liraya düşmesini, şirket aidatlarının 8 bin liradan 35 bin liraya yükselmesi önerildi.

Yüzde 100 artış istenirken düşüş geldi

Önergelerin sunulması sonrasında oylamaya geçildi. TDUB önergesinin oy birliği ile reddedilip GDUP önergesinin kabul edilmesi sonucunda 2023 yılı için gerçek kişi aidatlarında yüzde 100 artış yerine düşüş sağlanmış oldu.