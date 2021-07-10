Çalınan kum için tutanak tutan memur ikinci kez görevden alındı

Kaş’taki Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden kum çalınırken tutanak tutmak isteyen ve AKP’liler tarafından engellenen muhafaza memuru Umut Utku, ikinci kez görevinden alındı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, bölgedeki diğer muhafaza memurlarının da “Bize karşı çıkarsanız sizin de sonunuz Umut Utku gibi olur” sözleriyle tehdit edildiğini aktaran Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş, “Kamu gücünü kötüye kullanan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı hakkında Antalya Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı’na ve Antalya İdari Mahkemesi’ne başvurduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Cumhuriyet, “Patara’da 2 bin kamyon kum çalındı” başlığıyla Patara bölgesi sit alanından binlerce kamyon kumun çalınıp satıldığı duyurmuştu. Haberde, Patara’da görev yapan bir muhafaza memurunun, olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt almak isterken AKP Kaş İlçe Yöneticisi tarafından engellendiği belirtilmişti. Ayrıca memurun, Kaş Kaymakamı tarafından da “Cumhurbaşkanımız gelse ben bu zaptı tutacağım” dediği için “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla görevinden alındığı, sonra da görevine iade edildiği belirtilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından muhafaza memuru Umut Utku, bir kez daha görevinden alındı.

Şükrü Durmuş, “Kaş Kaymakamı Şaban Yazıcı, hiçbir müfettiş raporu ve yargı kararı olmaksızın, görevini yapan meslektaşımızı görevinden uzaklaştırdı. Bu kamu gücünü kötüye kullanmaktır” dedi. Bölgede diğer muhafaza memurlarının da tehdit edildiğini söyleyen Durmuş, “Kaş Kaymakamı’na sormak isteriz: Bölgede yaşanan kum hırsızlığına adları karışan AKP ilçe yöneticisi Osman Deniz Karataç, belediye meclis üyesi Tevfik Taner ve hafriyat şirketi sahibi Mustafa Bahar, diğer kamu personeline yaptığı ‘Bize karşı çıkarsanız sizin de sonunuz Umut Utku gibi olur’ tehditlerini sizden cesaret alarak mı söylemektedir” sorusunu yöneltti.

Durmuş, “Kamu gücünü kötüye kullanan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı hakkında Antalya Valiliği’ne, İçişleri Bakanlığı’na ve Antalya İdari Mahkemesi’ne başvurduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ayrıca kurumdaki görevlerini kötüye kullanan işletme şefi Aydın Ersoy ve işletme müdürü Süleyman Demir hakkında yasal süreç başlatılmıştır” bilgisini paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e de çağrı yapan Durmuş, “Anayasal ve yasal görevinizi yerine getirin. Görevini yaptığı için görevinden atılan Umut Utku’ya sahip çıkmazsanız sizler suçlusunuz” dedi.