Çağrı merkezi çalışanları: Tuvalet molası için bile izin almak zorundayız

Kötü çalışma koşullarından şikâyetçi olan çağrı merkezi çalışanları, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bir toplantı düzenledi.

Çağrı merkezi çalışanları, artık çağrı merkezi çalışanlarının bu koşullara karşı bir araya gelmeye başladığından bahsetti. Daha önce de sosyal medya kampanyaları yaparak seslerini duyurmaya çalışan farklı illerden emekçiler daha da güçlü ses çıkarma kararlığında olduklarını dile getirdi.

Pandemi ile birlikte evden çalışma sistemine geçtiklerini ve her şeyin daha da kötüye gittiğini anlatan işçiler, molalarını düzgün kullanamadıklarını, yemek bile yiyecek vakti bulamadıklarını söyledi. Ayrıca izinlerini dahi düzgün kullanamadıklarını ifade ettiler.

Mobbing ve baskının yoğun olduğunu söyleyen çalışanlar buna ses çıkaranların ise işten çıkarıldığını söyledi.

Çalışanlar tuvalet molası için bile izin almak zorunda olduklarını dile getirirken büyük firmalara hizmet verdiklerini ve iş yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyledi.

Aylık asgari ücret ve yemek için 400 lira

Çoğunlukla asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışan emekçiler, hayat pahalılığı her geçen gün artarken aldıkları ücretin temel ihtiyaçlarını bile karşılamadığını söyledi. Prim sistemlerinin kötü olduğunu, prim hedeflerini tutturmanın zor olduğunu, tutturduklarında ise çok az bir ödeme yapıldığını dile getiren işçiler, ayrıca aylık 400 lira düzeyinde yemek ücreti aldıklarını ve bunun çok komik bir ücret olduğunu, bu ücretle haftalık yemek masraflarını dahi karşılayamadıklarını ekledi.

Çağrı merkezi çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili çok temel talepleri var. Taleplerine sahip çıkacaklarını söyleyen çalışanlar, talepleri doğrultusunda Patronların Ensesindeyiz ile temasa geçtiklerini ve birlikte mücadele edeceklerini dile getirdiler. Çağrı merkezi çalışanları yakın zamanda çeşitli illerde Patronların Ensesindeyiz Ağı ile toplantılar düzenleyecek.

Çağrı merkezi çalışanları;

Yemek ücretlerinin artmasını,

Kamu emekçileri için yasal bir hak olan ve bazı özel şirketlerin de çalışanlara verdiği banka promosyon ödemelerini,

Açlık sınırının altında kalan ücretlerinin artmasını,

Evden çalışma dolayısıyla artan elektrik, su gibi masrafların karşılanmasını,

Düzgün, insanca bir mola ve dinlenme sistemi,

Haksız yere işten çıkarılan arkadaşlarının işe iade edilmesini,

Zorla fazla mesainin ortadan kalkmasını ve fazla mesai olduğunda da bir hak olan fazla mesai ücretini talep ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bir araya gelen çağrı merkezi emekçileri ise tüm arkadaşlarını birlikte mücadele etmeye çağırıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org