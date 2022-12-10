Turkcell Global’de çalışma koşullarına karşı taleplerle mücadele eden çağrı merkezi çalışanları toplu halde işten çıkarılmıştı. İşçiler dün akşam saatlerinde Turkcell Global’in İzmir’deki binası önünde eylem yaptı.

İletişim İş Sendikası ve Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı’nın ortak çağrısıyla İzmir Turkcell Global önünde basın açıklaması yapan işçiler gasp edilen haklarını istedi.

İşten çıkarılan işçilerden birinin okuduğu basın açıklaması sırasında "Atılan işçiler geri alınsın", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı.

İşçilerin talepleri şöyle:

Atılan işçiler ivedilikle geri alınmalıdır.

İşçilerin örgütlenme hakkına saygı duyulmalı, çalışma yaşamı ile ilgili taleplerini ifade etmesine yönelik cezalandırmaya son verilmelidir.

Günlük ve haftalık çalışma saatleri azaltılmalıdır.

Her türlü mobbing’e son verilmelidir.

Evleri ofis haline getirilen çalışanların masrafları işveren tarafından karşılanmalıdır.

Ücretler insanca yaşanabilir bir miktara çekilmelidir.

📢Çağrı merkezi çalışanları Turkcell Global önünde eylem yaptı@iletisimis ve PE Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı’nın ortak çağrısıyla İzmir Turkcell Global önünde basın açıklaması yapan işçiler, gasp edilen haklarını istedi. #BöyleGitmez

👇🏼https://t.co/qVjylsV4Dj pic.twitter.com/h61ktdMKDg — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 9, 2022

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