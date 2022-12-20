Kötü çalışma koşulları, düşük ücretler ve işten çıkarmalarla gündeme gelen Webhelp, CMC, Assisstt, Turkcell Global gibi şirketlerde çalışan çağrı merkezi çalışanları, Patronların Ensesindeyiz Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı'nı kurmuş ve hakları için mücadeleye geçmişti.

Patronların Ensesindeyiz, çağrı merkezi çalışanlarının mücadelesine ilişkin "Çağrı merkezi çalışanları Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda örgütleniyor" başlıklı bir bülten yayımladı.

Söz konusu bültende öne çıkanlar şöyle:

"Çağrı merkezlerindeki çalışma koşulları artık herkesin gündeminde. Her gün bir biçimde seslerini duyduğumuz, bir şirketle ilgili aradığımızda ilk bağlandığımız yani hayatımızın pek çok noktasında temas kurduğumuz çağrı merkezi çalışanları…

Pek çok sektörde işçilere verilen banka promosyonu çağrı merkezlerinde gündem oldu. Var olan kötü çalışma koşullarına karşı seslerini çıkarmaya çalışan işçiler bir de promosyon hakkı talebiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Van, Samsun, İzmir gibi illerden çağrı merkezi çalışanları ile Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın yaptığı toplantılar kısa sürede sonuç verdi. Toplantıların sonunda çağrı merkezi çalışanları birlikte hareket etmek için PE Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı kurdu.

Çeşitli firmalardan işçiler var ağda. Webhelp, CMC, Assisstt, Turkcell Global… Hepsinin koşulları kötü ama en çok öne çıkan Webhelp. Sadece kötü çalışma koşulları değil bir de işten çıkarmalarıyla da ünlü bir firma. Diğer bir kötü tescilli firma ise Turkcell Global. Yakın zamanda pek çok işçiyi “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı” davranış yaptığı gerekçesiyle tazminatsız bir şekilde işten çıkardı.

Dayanışma Ağı kurulduktan sonra farklı şehirlerde bir araya gelmeye başlandı. İzmir’de özellikle Webhelp ve Turkcell Global şirketlerinde çalışan çağrı merkezi çalışanları bir araya gelerek talepler oluşturdu. Belirledikleri talepleri kamuoyuna duyurduktan sonra Turkcell Global önünde İletişim İş sendikası ile birlikte bir eylem yaptılar. Eylem kararı açıklandıktan hemen sonra patron işyerinde mesai biçimini değiştirerek eylemin olacağı gün işçileri evden çalışmaya yönlendirdi. Ama işçileri susturamadı. Şirketin önünde işçiler eylemini yaptı.

Webhelp ve Turkcell Global işçileri ise bu koşulları kabul etmedi. Böyle gelmiş böyle gitmez dedi ve harekete geçti."

"Çağrı merkezi çalışanları Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda örgütleniyor" başlıklı bültenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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