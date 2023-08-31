Çağlayan Adliyesi'nde 85 temizlik işçisi işten çıkarıldı: Yerlerine hükümlüler çalıştırılacak

Covid-19 pandemisiyle birlikte, temizlik işlerinde hükümlü çalıştıramayan adliyelerde yaklaşık 3 yıldır taşeron işçi çalıştırılıyordu. Temizlik işçisi olarak sözleşme imzalayan işçiler, temizlik işi dışında dosya, tebligat ve diğer adli işlerde dosyacı personel olarak da molasız ve mesaisiz çalışıyordu.

Adalet Bakanlığı adliyelere yazı göndererek temizlik işlerinde hükümlülerin çalıştırılmaya başlanacağını, bu nedenle harcama birimlerince hizmet alımı usulüyle personel çalıştırılmayacağını ve 31 Ağustos tarihi itibariyle aylık olarak yapılan sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirdi.

İşçiler yanıtsız bırakıldı

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde çalışan 85 işçiye SMS ile iş sözleşmelerinin sona erdiği iletildi. Bunun üzerine Adliye yönetimiyle görüşme isteklerini belirten işçilere, adli tatil olduğu için yazılı bildirim yapılmadığı yönünde açıklama yapıldı.

İşçiler, Patronların Ensesindeyiz avukatları ile yapılan görüşme neticesinde bir komite oluşturma kararı aldı. Haksız feshi kabul etmediklerini, hakkı olan işlerini geri almak için mücadele etmekte kararlı olduklarını belirten işçiler, öncelikli taleplerini de belirledi.

İşten çıkarmaların Çağlayan Adliyesi ile sınırlı kalmadığını ve devamının geleceğini söyleyen işçiler, tüm Türkiye’de haksız işten çıkarmaya maruz kalan adliye emekçileriyle iletişime geçeceklerini, mücadeleyi büyüteceklerini karar altına aldılar. Benzer durumda olan tüm işçi arkadaşlarına bir çağrı ilettiler: ‘’Gelin birlikte mücadele edelim, hakkımız olanı geri alalım!’’