Cağaloğlu Anadolu Lisesi velileri okul önünde eylemdeydi: Karanlığa teslim olmayacağız!

Hiranur Vakfı kurucusunun kızının 6 yaşında 'evlendirilmesi' ve yıllarca istismara maruz kalması tüm ülkede tepkiye yol açarken, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne Mart ayında müdür atanan Cafer Koçyiğit sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış, ayet referansı vererek bu olaya tepki gösteren yurttaşları "imansız"; haberleştiren gazetecileri ise "iftiracı" diyerek suçlamıştı.

Bu duruma dair geçtiğimiz günlerde hem Okul Aile Birliği hem de Mezunlar Derneği tarafından laik ve bilimsel eğitim vurgusuyla açıklama yapılmıştı. Pazartesi günü de Fatih Solcu Liseliler'in çağrısıyla okul önünde yurttaşlar tarafından bir eylem düzenlenmişti.

Bugün Okul Aile Birliği, Mezunlar Derneği ve Öğrenci Veli derneği tarafından yapılan çağrıyla veliler ve mezunların katılımıyla okul önünde bir basın açıklaması gerçekleşti.

Okul Aile Birliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu beyanların yatılı öğrencilerin bulunduğu bir okulda bir müdürün ağzından çıkmasına ve ülkede gençler için oluşmuş olan iklimin yarattığı endişeye değinildi. Atandığı günden beri okul içinde huzursuzluk yarattığı belirtilen müdürün özellikle öğrenciler arasında görüşleri üzerinden kurduğu ayrıştırma haline değinildi ve Cafer Koçyiğit’in görevden alınmasının gerektiği söylendi.

Veliler ardından “Karanlığa Teslim Olmayacağız” sloganları ile ses yükselttiler.

Okul aile birliğinin ardından söz alan Öğrenci Veli Derneği ise verilen mücadelenin laik, kamusal ve bilimsel eğitim için olduğunu söyleyerek tarikat ve cemaatlerin özellikler kadınlar ve çocuklar için yarattığı karanlığın sonlanması için mücadele edeceklerini ilan ettiler.

Katılımcılar basın açıklanmasının sonlanmasının ardından yürüyüşle üzerinde “CAL’da Liyakat ve Huzur” yazılı siyah çelengi İl Milli Eğitim Bakanlığı’na bıraktılar.