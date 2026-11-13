Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 6 kişi için tutuklama talebi

Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 8 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör olarak görev yapan Mehmet Meral ve Filiz Bulut ile Emre Kaya ve İbrahim Tuncol tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

Soruşturmanın merkezinde belediye ihaleleri var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin kurulmasını sağladığı ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiği iddia edilmişti.

Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları ve diğer deliller doğrultusunda ihale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığının tespit edildiğini öne sürmüştü. Açıklamada, şirket üzerinden alınan işlerde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu ile ilişkili şirketlere aktarıldığı iddiasına da yer verilmişti.

'Şirketlerin işlem hacmi 30 milyar lirayı aştı'

Başsavcılık açıklamasında, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon lirayı aştığı belirtilmişti.

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında 459 ayrı işlemle 1 milyar 62 milyon liranın üzerinde para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon liranın üzerinde para çıkışı gerçekleştiği aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu söylenen şirketlere el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) bu şirketlere kayyım olarak atanmasına karar verilmişti. TMSF'nin kayyım olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

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