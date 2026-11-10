Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Sekiz kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden yedisi gözaltına alınırken bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan da bulunuyor.

Savcılığın açıklamasında, soruşturmanın merkezinde Mahiroğlu'na ait olduğu öne sürülen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ'nin bulunduğu belirtildi. Şirketin 2021 yılında İzmir'de paravan olarak kurdurulduğu ve usulsüz ihaleler aldığı iddia edildi.

Savcılık, söz konusu şirket üzerinden elde edildiği öne sürülen gelirlerin Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, Mahiroğlu'nun diğer şirketleri ve şahsi hesaplarına aktarıldığını ileri sürdü. Açıklamada, yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleriyle gerçekleştirilen para transferlerinin farklı hesaplarda kısa süre içerisinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı iddiasına da yer verildi.

Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanları

Soruşturma kapsamında gizli tanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin ifadelerine de dayanıldığı belirtildi.

Savcılığın açıklamasına göre, Mahiroğlu'nun Halk TV'yi satın almasının ardından kanalın ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden araç bakım ve onarım, temizlik işleri ve maske alımı gibi alanlarda ihaleler alındığı öne sürüldü.

İhale ve hakediş ödemeleri sırasında bazı sorumlulara elden döviz ve Türk lirası üzerinden rüşvet verildiği iddia edildi.

İlk operasyonda beş kişi tutuklanmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmış, bunlardan beşi tutuklanmıştı.

İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'ın yanı sıra belediyenin eski Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu ve daire başkanlığında kontrolör olarak görev yapan Mehmet Meral de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında BUSTECH şirketinde görevli olduğu belirtilen kişiler ile şirket ortakları ve yöneticileri hakkında da işlem yapıldı.

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