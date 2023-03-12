Çadırlardaki logo gündem olmuştu: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Bursa Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi, Bursa'daki meslek liselerinde üretildiği belirtilen çadırların Gaziantep’ten satın alınarak Bursa’ya gönderildiği, Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılarak üzerlerine MEB logoları yapıştırıldıktan sonra yeniden paketlenerek tırlarla deprem bölgesine gönderildiğini duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı da dün “Bakanlığımızca, yaklaşık bir ay önce hem eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki diğer bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Bakanlık, açıklamasında ayrıca “Yine medyaya yansıyan deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa’ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında da Bakanlığımızca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır” ifadesini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada ise “Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa’ya getirilerek üzerine logo basıldığı ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar doğru değildir. Söz konusu iddialarla ilgili şikâyetler Bakanlığımıza ulaştıktan sonra konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirilmiş ve konunun hassasiyetine binaen şeffaflık ilkesi gereği soruşturma başlatıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bakanlığımıza ulaşan her türlü şikâyet ve iddia detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu süreçte Bursa’da soruşturma için görevlendirilen müfettişlerimizin yaptığı tahkikatta söz konusu iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Atama ve görevden almalar

Maraş merkezli meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin yerine bugün yayınlanan Resmi Gazete’de Erdoğan’ın imzasıyla Mevlüt Topçu atandı.

Çankırı İl Müftülüğüne ise Sakarya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Şahin getirildi.