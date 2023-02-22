'Çadırlar nerede?' diye sormuştuk: AKP'li yöneticinin villasının bahçesinden çıktı

Yurttaşlar deprem bölgesinde hala yeteri kadar çadır bulamazken, AKP'li bir yöneticinin villasının bahçesindeki AFAD çadırı görüntüsü tepki çekti.

CHP'li vekil Mahmut Tanal, fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:

"Bari deprem'de, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın! Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa’da AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine #AFAD çadırı kurabiliyor.

AKP'li Yönetici, çadırı kolayca temin ederken neden hala deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadıra ulaşmaz? Bu arada olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi'nin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdü.

Bugün depremin 17. günü. Hala "Çadır nerede?" diye soruyoruz. AKP'li yöneticinin ulaştığı AFAD çadırını, depremzedeler neden hala bulamıyor?"