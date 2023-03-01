'Çadırlar bekletiliyor' iddiasını soran gazeteciler tutuklandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de, "Mutlu Şehir Osmaniye" sayfası yöneticisi gazeteci Ali İmat ve gazeteci kardeşi İbrahim İmat, depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiği iddiası hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

ANKA'nın aktardığı bilgiye göre iki kardeş hakkında Türk Ceza Kanunu’nun "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" başlıklı 217A maddesi kapsamında tutuklama kararı verildi. Osmaniye Kapalı Cezaevi’ne gönderilen gazeteciler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

'Gerçekler enkaz altında bırakılamaz'

Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Baş Danışmanı Tuncay Özkan, “Gazeteci İbrahim İmat ile Ali İmat serbest bırakılana kadar sordukları soruları hatırlatmaya devam edeceğim Osmaniye'de depremzedelere dağıtılması gereken çadırların akıbeti nedir?” dedi.

“Halka karşı sorumluluğunun bilincinde olan her gazeteci, bu vahim iddiayı muhatabına sormakla yükümlüdür. Bu bir tercih değil zorunluluktur, yurttaşlık görevidir” diyen Özkan açıklamasında şunları kaydetti:

“Gerçekler enkaz altında bırakılamaz. Mesleğini icra eden gazetecilere terör suçlusu muamelesi yapmayı alışkanlık haline getiren AKP iktidarı, afet günlerinde dahi basın mensuplarına olan düşmanlığını dizginleyememektedir. AKP iktidarı, gerçeklerden korkmakta ve gerçeklere karşı mücadele etmektedir. Enkaz altında bıraktığınız kentlerin, üzerini örtmeye çabaladığınız gerçeklerin hesabını vereceksiniz."