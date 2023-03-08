Çadırı yanan 10 kişilik depremzede aile sokakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evleri zarar gören 10 kişilik aile, Karaağaç Mahallesi Şehit Umut Sakaroğlu Caddesindeki geri dönüşüm tesisinde çadır kurup burada yaşamaya başladı.

Ancak dün fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım çadırın üzerine düştü.

DHA'nın haberine göre, çadır alev alırken burada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Park halindeki 2 otomobile de sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak çadır ve otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Süheyla Küçük, çadırda çocukları, damadı ve torunlarıyla birlikte kaldıklarını, büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, yeni çadır veya konteyner istediğini söyledi.