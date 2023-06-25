Çadır satışıyla gündeme gelmişti: Kızılay en az 57 kişiye makam aracı tahsis etmiş

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden sonra çadır sattığı için 12 Mayıs tarihinde istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın dört makam aracı olduğu belirtildi. En az 57 Kızılay yöneticisine ise makam aracı tahsis edildiği aktarıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kınık'ın makam araçlarından ikisinin lüks araç ve bir tanesinin ise VIP minibüs olduğu öğrenildi. Kınık’ın istifa etmesine rağmen bazı araçları kuruma geri iade etmediği iddia edildi.

Deniz Feneri davasından sabıkalı genel müdüre de iki araç

Deniz Feneri davasında hapis ve para cezası alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’a da iki makam aracı tahsis edildiği belirtildi. Bunun haricinde birçok yönetim ve denetim kurulu üyesine, İbrahim Altan’ın haricindeki 8 genel müdüre de makam aracı verildi.

Söz konusu 8 genel müdür arasında Bilal Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Halil İbrahim İzgi ile Fethullahçı olduğu iddia edilen Kızılay Kan Hizmetleri Müdürü Saim Kerman da bulunuyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı olduğu bilinen İsmail Hakkı Turunç da Kızılay’ın makam aracı verdiği isimler arasında yer alıyor. Kızılay yönetiminin, Turunç’a verdiği aracın kiralık olduğu da ifade edildi. Ayrıca Turunç’a “Türk Kızılay İyilik Elçisi” unvanı nedeniyle makam arabası verildiği açıklandı.

57 kişilik makam aracı listesi

Kurum yöneticilerinin “maaş almıyorlar, gönüllüler” dediği Genç Kızılay yapılanmasının başkanı olan Ömer Faruk Çalışkan’a da makam aracı verildi. Ayrıca AKP’ye yakınlığıyla bilinen Genç Kızılay’ın başkanı ile yöneticilerinin yaptıkları birçok harcamayı da Kızılay’a ödettikleri biliniyor.

Kızılay Derneği’nin 57 kişilik makam aracı listesinde hukuk müşaviri Ahmet Karakaya’dan Basın Müşaviri Selahattin Bostan’a, Genel Başkan Asistanı Cemal Gökbulut’tan Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Burak Ünver’e kadar birçok yöneticinin ismi yer alıyor. Ayrıca, birçok genel başkan ve genel müdür danışmanı ile “20 direktör” ve 2 müdür unvanlı yöneticiye de makam aracı verildiği belirtiliyor.

Kızılay Derneği’nin makam aracı verdiği isimlerin yanı sıra tüm tepkilere rağmen Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşerek 12 ayrı şirket kuran Kızılay’ın bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerine de makam aracı verdiği biliniyor.

Kızılay'dan savunma: 'Standartlara uygun'

Kızılay Basın Müşavirliği ise onlarca kişiye tahsis edilen makam araçlarına dair açıklama yaptı. Kızılay’dan yapılan açıklamada önce onlarca kişiye araç verildiği reddedildi, daha sonra kabul edildi.

Kızılay’ın açıklaması şöyle:

“Kızılay’da araç kullanımı ile ilgili iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Kızılay 155 yıllık köklü bir kurum kültürüne sahip yardım kuruluşudur. Ayrıca uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi’nin de etkin bir üyesidir. Kızılay’ın diğer uygulamaları gibi araç kullanımına ilişkin uygulamaları da mensubu olduğu insani yardım teşkilatlarının standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Kızılay’da belirli seviyedeki yöneticilere görevleri nedeniyle tahsis edilen araçlar, görevin gerektirdiği kadar akaryakıt limitiyle kısıtlıdır.”