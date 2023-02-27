Çadır satan Kızılay hakkında suç duyurusu

Eski Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP'a depremzedeler için çadır satan Türkiye Kızılay Derneği Başkanı Kerem Kınık ve yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre; Dönmez, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kızılay Derneği’nin çadır sattığına ilişkin haberlere yer verdi. Kınık’ın bu haberler karşısında “Ahbap bu çadırları talep etmeseydi, biz zaten AFAD'a teslim etmiştik. O çadırlar oraya gidecekti. AHBAP'ın bağışçıları aracılığıyla göndermiş olduk” açıklamasını da hatırlatan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

“Elinde bulunan imkanları deprem anından itibaren depremzedeler için kullanmak zorunda olan Kızılay Derneği, deprem felaketinin ortaya çıkmasından sonra derhal ve aceleyle deprem bölgesine sevk etmek zorunda iken para karşılığı elindeki çadırları satmış ve tüzüğün zorunlu kıldığı görevleri zararları en aza indirmek ve tüzükteki amaca uygun olarak ve verimli bir şekilde, kullanmamış, barınma sorununu hızla çözmek zorunluluğu varken elindeki stokta bulunan çadırları satmak suretiyle ve yurttaşlarımızın barınma ihtiyacı devam ederken depolarında çadırları bekleterek deprem felaketinden sonraki hareket tarzı itibariyle zincirleme bir çok sorumluluğu gerektirecek şekilde davranmıştır.”

'Kızılay’ın stokları araştırılsın'

Kızılay’ın stoklarının araştırılmasını da talep eden Dönmez, suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Kızılay Derneğinin deprem felaketinin gerçekleşmesinden sonra barınma sorununu çözmek üzere elindeki imkanları nasıl kullandığının, deprem felaketi anında elindeki stokların ne olduğunun ve bu stokları ne miktarda ve deprem bölgelerine ne şekilde ve ne miktarda sevk ettiği veya etmediğinin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Aynı şekilde Türkiye Kızılay Derneğinin barınma sorunu karşısında tüzükle verilmiş diğer görevlerini de ne şekilde yerine getirdiği de araştırılmalı ve soruşturmaya dahil edilmelidir.”

Suç duyurusu dilekçesinde, Kızılay Derneği Başkanı Kerem Kınık, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ile sorumlu yöneticilerinin Türk Ceza Kanunu’nun 220’inci maddesinde yer alan 220. Maddesine göre yargılanmaları istendi.