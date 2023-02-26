'Çadır istedim, vermediler' diyen Suriyeli depremzede: Kendi imkanımla yaptım, 10 kişi kalıyoruz

Hatay’da depremin büyük yıkıma neden olduğu ilçelerde yaşayan yurttaşlar ve Suriyeliler, depremden daha az etkilenen Reyhanlı ilçesine sığındı. Ancak ilçeye gelenlerin büyük kısmı çadırsız kaldı.

Antakya’da yaşayan Suriyeli göçmen Halit Satuf, “Birinci ve ikinci gün kimse yoktu. Ne polis ne asker... Ben, can kurtarmak için arkadaşım ile beraber 4 yaşlı çıkardım, bir de kız kurtardım. Birinci, ikinci ve üçüncü gün çalıştım” dedi.

Depremden 15 gün sonra Reyhanlı’ya geldiğini anlatan Halit Satuf, ilk iki gün yemek yardımının dahi ulaşmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Birinci gün kimse yok. İkinci gün, bizim eve biraz zarar geldi. Bizde yemek ve ekmek vardı. Millet dağıtıyor, biraz. Bendeki fazla ondaki eksik, ondaki fazla benimki eksik; bana veriyordu. Üçüncü gün deprem geldi, herkes korkuyor. Bir tane arkadaşın abisi içeride yaşıyor, gittik kurtarmak için. Merdiven üstüne geldi, iki kişi canını kaybetti. Kurtarmak için bizde malzeme yoktu. 15 gün Antakya’da oturdum. Çadır geldi, AFAD ve asker her şeyi dağıttı. Bana çadır verdiler. Aldım, benim kimliğimi yazdım. Üç gün önce deprem oldu; 6.4. Benim aile çok korktu. Onun için çıktım, Reyhanlı’ya geldim. Ama çadır Antakya’da kaldı. Bana bir polis ‘Yasak, kaldırma. Çadırı burada aldın, burada kalsın’. Onun için benim çadırım yok.”

Satuf, şu an boş bir arazide kendi imkanları ile çadır kuran Suriyeli ailelerle beraber kaldıklarını ve bir çadıra 8 kişi sığındıklarını dile getirerek, yemeği ise mahalle muhtarının getirdiğini aktardı.

'Çadır istedik, vermediler'

Suriye’deyken lokantacılık yapan göçmen Hasan Abit ise bir çocuğunun engelli olduğunu ve onu tedavi ettirmek istediğini belirterek, “Çadır istedik, vermediler. Kendi imkanımla yaptım. İki aile, 10 kişi kalıyoruz. (Gece) Soğuk, oturamıyorum. Kızım aciz, kalkamıyor. Hareket edemiyor” dedi.

Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olmadığı için engelli kalan Abit, çocuğunun durumunu göstererek, tek istediğinin çadır olduğunu vurguladı. Abit, beklemekten başka çaresi olmadığını kaydederek, “Allah’tan bekliyorum, belki bir yol açar kızım için. Önce kızım, sonra ben” diye konuştu. (ANKA)