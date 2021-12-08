ByLock'un sahibi kimlerin ismini verdi? 'Biri Saray'da ülke politikalarına yön veriyor'

Fethullah Gülen Cemaati'nin şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes kısa bir süre önce tahliye edilmişti.

Keynes’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı itiraflarda AKP’den önemli isimlerin olduğu ve verilen isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Çağrı Erhan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve AKP Milletvekili Şirin Ünal gibi birçok ismin yer aldığı öne sürüldü.

Barış Pehlivan’ın B Yüzü programında aktardığına göre, 1990 yılında Ankara Siyasal'ı kazandığını ve Cemaat evinde kaldığını söyleyen Keynes, Cemaat'in Birleşmiş Milletler'deki davalarını organize eden eski hakim Talip Aydın'la anlaşamayıp İstanbul'daki evine döndüğünü ifade etti.

Profesör Çağrı Erhan, eski TRT Haber Dairesi Başkanı ve YÖK'ten tanıdığı olan Ahmet Döken ve şu anda kaçak olarak İngiltere'de yaşayan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'un da isimlerini aktaran Keynes, Çağrı Erhan ismi dışındaki isimlerin cezaevinde ya da firarda olduğunu vurguladı.

Cemaat evinde yer alanların neredeyse tamamının başı belaya girmesine rağmen, Profesör Çağrı Erhan'ın bunun dışında kaldığının vurgulandığı itiraflarda, aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi'nde de Rektör olan Çağrı Erhan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunup, 'ülke politikalarına yön verdiği' aktarıldı.

Bu kişi hakkında soruşturma dahi açılmadığının altını çizen Pehlivan, Çağrı Erhan'a ulaştığını fakat Erhan'ın böyle bir soruşturmadan haberi olmadığını ve içeriği de bilmediğini iddia ederek kendisine yardımcı olamayacağını söylediğini aktardı.

Öte yandan, David Keynes'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede ek isimlerden de bahsettiği ve bu isimler arasında, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile oğlu Ömer Demir, AKP Milletvekili Şirin Ünal ve ByLock'un yazılımcısı Atalay Candemir'in de bulunduğu not ediliyor.