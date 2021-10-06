ByLock’un lisans sahibi: Beni şirketteki ‘Çaycı Mehmet’ gibi düşünebilirsiniz

Fethullah Gülen cemaatinin şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya katılan tutuklu sanık David Keynes mahkemede Alpaslan Demir adını kullandı.

Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. Savunmasını yapan Demir, “Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki ‘Çaycı Mehmet’ gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Demir’in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılmasını, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını istedi ve sorulursa Demir'in bazı isimler hakkında bilgi verebileceğini ifade etti.

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, “Sanığın bildikleri hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına" karar verdi.

Tanık İsmail Saymaz için zorla getirme kararı

Demir’in avukatı ise “Tüm bildiklerini anlattı zaten” deyince Mahkeme Başkanı, “Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik” dedi. Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz’ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.

Demir’in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, “Türkiye’de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar, istemediklerine uygulamıyorlar” diyerek tepki gösterdi.