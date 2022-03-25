Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’ndeki tek katlı evde yaşayan emekli memur Metin Büyükşen'le eşi Necla Büyükşen öldürülmüştü. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) saldırıdan sağ kurtulmuştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. 13 Temmuz 2021’de düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş’ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Esra Taş’ın, Hüseyin K.’nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir’e anlattığı, Başdemir’in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.’nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir’in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, ‘kasten öldürmeye azmettirme’, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de ‘kasten öldürmeye yardım etme suçlarından tutuklandı.

Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021’de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan 7 kişi serbest

‘Kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen, tutukluluk süresine itiraz sonucu Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından 4 Şubat’ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş’ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 kişi daha geçen salı günü gözaltına alındı. 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.