Bursa ve İzmir'in ardından bir kentte daha harem selamlık uygulama

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu’nun müdürü Haydar Akın'ın öğretmenlere kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulması için yazı göndermesinin ardından benzer bir iddia da İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden geldi. Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Halil Kantarcı Anadolu Lisesi'nde okul müdürlerinin, "kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim görmesi" yönünde öğretmenlere talimat verdiği öğrenilmişti.
Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Bohşin İmam Hatip Ortaokulu'nda benzer uygulamaların olduğu belirtildi. Açıklamada, "Okul müdürü erkek ve kız çocuklarını ayrı sınıflarda topladığı gibi daha da ileriye giderek kız ve erkek çocuklarının aynı katlarda eğitim görmemesi konusunda 2 yıldır ısrarlı biçimde uygulama yapmaktadır. Bu konuda Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz" denildi.
'Laik eğitime karşı ideolojik bir saldırı'
Açıklama şöyle: