Büyükşen çifti cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş ederek öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

DHA'nın haberine göre, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir için "kasten adam öldürmeye azmettirmek" suçundan 2'şer kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik için ise "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis ve 'konut dokunulmazlığı ve kasten yaralamadan' toplamda 10,5 yıl hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık Zekeriya Okşen için ise delil yetersizliğinde beraati istenildi.

Mahkemede söz hakkı verilen çiftin çocukları Osman ve Uğur Büyükşen, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi. Fatma Büşra Büyükşen ise "Herkes tarafından suçlanmanın ne demek olduğunu bilirim. Ben buraya kurban seçmeye gelmedim. Benim annemi ve babamı öldüren katili net bir şekilde teşhis ettim. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Abdullah Başdemir ise suçsuz olduğun kimseyi öldürmediğini söyledi. Ertuğrul Çelik de Büşra'nın teşhisini kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.