'Büyükşehir Belediyesi Samsun'u beton lobisine parsel parsel satıyor'

CHP Samsun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Murat Çan, Samsun'da Kurupelit Yat Limanı’nda yer alan itfaiye binasının da içinde yer aldığı 3 bin 421 metrekarelik arsanın, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından otel inşaatı için satışa çıkartılmasını TBMM gündemine taşıyarak, arsa hakkındaki yargı süreci tamamlanmadan böyle bir satışın gerçekleştirilmek istenmesine tepki gösterdi.

'Yargı kararını takan yok'

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Çan, şunları söyledi:

"İktidar sayesinde siyasi literatürüne kazandırılmış olan bir kavram var: Parsel parsel satma kavramı. Ankaralılar bu süreci geçmişte yaşadı. Hukuk ayaklar altına alındı. Ankara halkının malı mülkü talan edildi, peşkeş çekildi. Şimdi bu tezgahın aynısı Samsun'da kuruldu. Samsun'da kamuya ait en değerli araziler, belediye meclisindeki parmak çoğunluğu marifetiyle satışa çıkartılıyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş, yargı kararını takan yok. Samsunluların hak, menfaat ve iradesi yok sayılmış, kimsenin umurunda değil. Yeter ki bu araziler bir yandaşa satılsın, otel yapılsın, rant sağlansın. Beton lobisi kazansın. Burada söylüyorum; gasp ettiğiniz, Samsun halkından çaldığınız her varlığı, her değeri Samsunlular sizden geri alacak"