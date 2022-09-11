Büyükerşen'den zam isteyen işçiye 'provokatör' suçlaması

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini ancak belediye işçilerinin önerdikleri zammı reddettiklerini belirterek “İşçiler arasında provokatörler var" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısında konuşan Büyükerşen işçileri hedef aldı.

Belediye personeline yapılan zamların yüzde 50’nin üzerine çıkmadığını belirten AKP’li bir meclis üyesinin sözlerinin ardından konuşan Büyükerşen, personel maaşlarıyla ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “İşçiler arasında provokatörler var. Onlar için de gerekenler yapılacaktır” dedi.

Büyükerşen müzakerelerin halen devam ettiğini belirttiği konuşmasında "Belediye tarafındaki sözcüler zam öneriyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılabilecek zam miktarı değil. İşçiler arasında provokatörler var. Onlar için de gerekenler yapılacaktır. Kışkırtanlar var. Benim davul zurnayla karşılanmam, büyük zam keşke olabilse de versek, ama onu istemek talebiyle biraz hoşça göstermek için yaptıkları bir şovdan ibaret" dedi.

'Greve giderler, grev süresince de kaç bin işçi onları besler'

Büyükerşen şu ifadeleri kullandı:

"ESPARK A.Ş teklifi en düşük taşeron işçi maaşı 8 bin 200 lira tespit etmiş arkadaşlarımız. Tepebaşı 7 bin 674 lira, Odunpazarı 6 bin 942 lira. Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 bin 395 lira. Mersin Büyükşehir Belediyesi 7 bin 268 lira. Bizim işçilerimizin talebi ise 14 bin 395 lira. Görüyorsunuz. Maalesef provokasyon var. Olabilir, seçime doğru giden Türkiye için bunlar normal. Onların kimler olduğu da sabit. Özellikle yapıyorlar. Hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizin dışında bir bedel verebilmemiz mümkün değil. Bu açık. Ne olur? Greve giderler, giderler. O grev süresince de kaç bin kişi işçi onları beslerler. Kamuoyu da bunların ne olduğunu ne yapmak istediğini anlar.”