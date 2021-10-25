Büyükelçi krizi Rus basınında

Rus basınından Kommersant gazetesi, "Erdoğan tüm savaşı üstlendi" başlığıyla verdiği haberinde, "Erdoğan'ın Batı'yla ilişkilerde kırmızı çizgisini çekip içişlerine müdahaleye müsamaha göstermeyecekleri mesajını" verdiğini yazdı.

Sputnik'in haberine göre gazete, Erdoğan'ın Batı'yı "meydan okumayı kabul etmek veya Türkiye'yle doğrudan cepheleşmeden kaçınmak" arasında zor bir seçimle baş başa bıraktığını söyledi.

Vedomosti gazetesi, Batılı büyükelçilerin sınır dışı edilmesinin Türkiye ile ABD arasındaki krizi derinleştireceğini öne sürdü.

Gazete, Erdoğan'ın büyükelçilerini sınır dışı etme talimatı verdiği ülkelerin 7'sinin ABD, Fransa, Almanya, Danimarka, Kanada, Hollanda ve Norveç gibi Türkiye'nin NATO müttefikleri olduğuna dikkat çekti. Diğer 3 ülke ise Finlandiya, İsveç ve Yeni Zelanda.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın henüz sert bir karşılık vermediğini ve Türk Dışişleri'nden açıklama beklediğini açıkladığını belirten Vedomosti, Washington'un böylece Ankara'ya manevra alanı bıraktığını kaydetti.