Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Belçika ve Zimbabve büyükelçiliklerine yeni atamalar yapılmasına ilişkin karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Hakan Kıvanç merkeze alındı.
Ulusoy'un yerine Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal, Kıvanç'ın yerineyse AGİT Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdürü Yardımcısı Berna Kasnaklı atandı.