Büyükçekmece'deki kazının sebebi belli oldu

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler, gece boyunca devam etti. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide iş makinesiyle yapılan kazıda, kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi.

DHA'nın aktardığına göre kazının, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Murat K. adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziye Murat K.'nin cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide arama yapmaya başladı. Helikopter destekli aramada iş makineleriyle kazı yapıldı. Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken helikopter bölgede yaklaşık 1 saat uçuş yaptı. Helikopterin ayrılmasının ardından, polisler gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.