Büyükçekmece'de bir kadın evde ölü bulundu, koca gözaltında

İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu.
AA'nın haberine göre Pınartepe Mahallesi'ndeki evine geldiğinde kapı açılmayınca camların korkuluklarını esneterek içeri girdiğinde eşi M.E'yi (32) yerde hareketsiz bulduğunu belirten M.E. (37), durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, koca M.E'yi gözaltına aldı.
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi ise otopsinin ardından ailesine teslim edildi.