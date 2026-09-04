Büyükçekmece Belediyesi davasında tahliye çıkmadı: Hasan Akgün ve 4 kişinin tutukluluğu sürecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi davasında ara karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Akgün ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 16 Kasım’da görülecek.

Savcı da duruşmada söz konusu 5 kişinin tutukluluklarının sürdürülmesi yönünde görüş bildirmişti. Sanık avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Akgün: Ben hangi suçu işlemişim?

Duruşmada savunma yapan Akgün, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Belediye başkanlığı dönemindeki uygulamalarını anlatan Akgün, cezaevindeyken dahi ilçedeki sorunlarla ilgilenmeye çalıştığını söyledi. Bir spor salonunun durumuna ilişkin kendisine gelen mektubu örnek veren Akgün, “Ben Silivri hapishanesinden o spor salonunun o çocuklar için yapılması adına çözüm arıyorum. En fazla dosyamıza bir sayfa daha eklenir” dedi.

Akgün, belediyenin düzenlediği bir festival için dönemin Kültür ve Turizm Bakanı’nın kendisine sponsor bulmasını önerdiğini de anlattı.

Hakkındaki “örgüt” suçlamasına tepki gösteren Akgün, “Ben hangi suçu işlemişim? Ben nasıl bir örgüt kurmuşum da bu örgütü yönetmişim?” diye sordu ve kendisinin yedi kez üst üste belediye başkanı seçildiğini söyledi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı da hakkındaki suçlamalara ilişkin dosyada somut delil bulunmadığını savundu.

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Önceki duruşmada bir kişi tahliye edilmişti

Davanın temmuz ayında görülen önceki duruşmasında tutuklu sanık Atahan Bacınoğlu’nun ev hapsi uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün ise tutukluluklarının sürmesine hükmedilmişti.

Ev hapsinde bulunan Güngör Gül hakkındaki adli kontrol tedbiri de yurt dışına çıkış yasağına çevrilmişti.

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