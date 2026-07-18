Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda bir isim hakkında tahliye kararı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 18.07.2026 , 09:45
Büyükçekmece Belediyesi Davasının ikinci gününde ara kararını açıklayan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi; tutuklu sanık iş insanı Atahan Bacınoğlu’nun ev hapsi ile tahliyesine karar verdi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün tutukluluk hali devam edecek.
Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de arasında olduğu 31 sanıklı Büyükçekmece Belediyesi Davası'nın görülmesine önceki gün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İki gün süren ilk duruşma dün sona erdi.
Dünkü duruşmada tutuksuz sanıklar dinlendi.
ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, savunmaların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı tutukluluğa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, Adem Çukur, Atahan Bacınoğlu, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün tutukluluk halinin devamını istedi.
Ayrıca adli kontrolü bulunan sanıkların adli kontrollerinin devamını talep etti.
Ardından, sanık avukatlarının savunması dinlendi. Saat 20.24 itibarıyla avukat savunmaları tamamlandı. Duruşmaya 1 saat ara verildi.
Bir sanığa ev hapsiyle tahliye
Aradan sonra kararını açıklayan heyet; tutuklu sanık patron Atahan Bacınoğlu’nun ev hapsi ile tahliyesine karar verdi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, "iş insanları" Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün tutukluluk hali devam edecek.
Ev hapsi olan sanık Güngör Gül’ün adli kontrol tedbiri, yurtdışına çıkış yasağına çevirildi.
Bir sonraki duruşma 2 Eylül’de görülecek.
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