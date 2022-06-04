Büyükada'da kedilerde salgın iddiası: '4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'

İstanbul Büyükada'da ''kedi koronavirüsü'' olarak bilinen ''Feline Enfeksiyoz Peritonit'' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. Birçok kedinin hastalık nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.

DHA'nın haberine göre, Büyükada'da hayvanseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.

'Her yerden ölü kediler toplamaya başladık'

Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FIP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık" diye konuştu.

'4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'

Büyükada'da 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu ise şöyle konuştu:

"2013 yılından beri Büyükada'da ölen kedilerin istatistiğini tutuyorum. Senelik kedi ölümü 450-500 civarındaydı. Bu sene Ocak ayının ilk haftasından itibaren Mayıs ayına kadar yaklaşık 700 kedi öldü. Normal bir yılın 3 katı bir rakam. Bugüne kadar ölüm sebepleri farklıydı. Köpek saldırısı, akülü araçlar tarafından ezilme gibi sebepler vardı. Artık FIP ağırlıklı ölüm var. Yaklaşık 10 kedinin 7'si FIP nedeniyle ölüyor.''

'FIP, koronavirüs ailesinden'

FIP hastalığı hakkında bilgi veren Veteriner Celal Karabulut da, FIP'in koronavirüs ailesinden ve kedilerde çok değişik semptomlara neden olan viral bir hastalık olduğunu söyledi.

Karabulut ''Kedilerin kendisine ait corona virüsü var. Henüz insana bulaştığı tespit edilmedi. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor. Radikal bir tedavisi yok. Son yıllarda çeşitli alternatif tedavileri var ama, kesin bir sonuç alabileceğimiz bir durum yok. Anne karnındayken de kedi yavruları yakalanabiliyor" diye konuştu.