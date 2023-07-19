Büyükada'da Beltur plajında ihmal kazaya yol açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Büyükada Beltur Plajı'nda mesire yerinde bulunan ahşap piknik masalarından birine oturan iki yurttaş masayla beraber devrildi.

72 ve 45 yaşlarında anne ile kızı dün öğle saatlerinde plajdaki piknik masalarından birinin bankına yan yana oturunca ağır ahşap masa üzerlerine devrildi. Arkaya doğru düşen iki kadından 72 yaşındaki anne başını şiddetle masanın arkasındaki alçak duvara çarptı.

Yurttaşın başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik oluşurken yurttaşlara plajda görevli hemşire ve ardından gelen 112 Acil Servisi görevlileri müdahale etti.

Yurttaşlar konuya ilişkin önlem alınması ve ihmal varsa açığa çıkarılması için İBB'ye şikayette bulundular.

Öte yandan yeni işletmeye açılan alandaki piknik masalarının daha önce de yerinden oynadığı ve kazaya yol açabileceği konusunda yetkililerin uyarıldığı, buna karşın herhangi bir önlem alınmadığı öğrenildi.