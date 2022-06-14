Büyük teftiş: İçişleri Bakanlığı İzmir'in belediyelerini hedefe koydu

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevlendirdiği 30 müfettiş ile kapsamlı bir denetime başladı. Müfettişler 2012'den bu yana yapılan bütün ihale dosyalarını doğrudan teminleri, mal ve hizmet alım dosyalarını inceleyecek. Egeli Gazete'den Mustafa Yılmaz'ın haberine göre, 13 Haziran'da başlayan teftişte tüm mali hareketler ele alınacak. Tüm müdürlüklerin 10 yıllık dosyalarının tamamı müfettişlerce teslim alındı.

Personel izinleri askıya alındı

Denetimler nedeniyle başta müdürler ve şefler olmak üzere kritik görevlerde bulunan personelin izinleri iptal edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde iş yükünün de iki katına çıktığı dile getirildi. Belediyelerin yanı sıra bağlı kuruluşlarda da dosyaların ele alınacağı öğrenildi. Kapsamlı denetimin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Denetlenecek kurumlar arasında belediyelerin yanı sıra İzmir Valiliği ve bağlı kurumları da olacak. Denetleme kapsamında hem Valiliğin hem de belediyelerin sadece yakın dönemi değil 2012 yılından beri yaptığı tüm işler ele alınacak.