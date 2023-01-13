Büyük komünist şair Nâzım Hikmet 121 yaşında ülkenin birçok yerinde anılacak

Solcu Liseliler, 15 Ocak Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Salihli ve daha pek çok noktada "Sınıfın Şairine Kulak Ver" adlı etkinliklerde bir araya geliyor.

Solcu Liseliler'in İstanbul'daki etkinliği saat 13.00'te Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde TKP PM Üyesi Aydemir Güler, NHKM Yetişkin Korosu ve Los Obreros'un katılımıyla gerçekleşecek.

Pazar günü yapılacak bir diğer etkinlik Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Kocaçeşme Semt Evi'nde yine saat 13.00'te başlayacak. Solcu Liseliler bu etkinlikte müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirecek.

Saat 14.00'te Gaziantep Şahinbey'de bulunan Düztepe Semt Evi'nde "Sınıfın Şairine Kulak Ver" etkinliği kapsamında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

Solcu Liseliler'in bir diğer buluşması, saat 14.30'da Ankara'da Savoy Lab Sahne'de gereçekleşecek. Etkinlikte TKP MK Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, Ankara Solcu Liseliler Korosu ve şiir dinletisi yer alıyor.

Solcu Liseliler'in İzmir'deki buluşması ise saat 15:30'da İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Etkinlikte TKP MK Üyesi Savaş Sarı, İzmir Gençlik Korosu, yaylı çalgılar ve şiir dinletisi yer alıyor.

İstanbul'daki diğer etkinlikler ise TKP'nin Semt ve İşçi Evleri'nde gerçekleşecek:

İkitelli Semt Evi'nde "Nâzım'ın Küba Seyahati" adlı film, saat 16.00'da filmin yönetmeni Çağrı Kınıkoğlu'nun katıldığı bir söyleşiyle gösterilecek.

Sarıgazi Semt Evi'nde belgesel gösterimi, Nâzım'ın mücadelesine dair söyleşi ve ardından şiir ile müzik dinletisi saat 18.00'de başlıyor.

Kadıköy İşçi Evi'nde ise yazar Kaya Tokmakçıoğlu'nun katılımıyla "Memleketimizden İnsan Manzaraları: Cumhuriyet Boyunca İşçi Sınıfı, Patronlar, Aydınlar" adlı söyleşinin başlangıç saati 18.30