Bütçe nisanda 132,5 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Bütçe, seçim öncesinde nisan ayında 132,5 milyar TL, ocak-nisan döneminde 382,5 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığı, geçen sene nisanda 50,2 milyar TL, ocak-nisan döneminde 19,4 milyar TL olmuştu. Nisanda bütçe geliri 268 milyar TL olurken, bütçe gideri 400,4 milyar TL oldu.

Ocak-nisan döneminde ise toplam gelir 1 milyon 63 milyar TL, toplam gider 1 milyon 445 milyar TL oldu. Faiz dışı açık, nisanda 98 milyar TL, ocak-nisan döneminde 247,3 milyar TL oldu.