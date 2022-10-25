Bütçe hedefi: 2023'te faiz giderleri 240 milyar doları bulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan, '2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı. Programda, 2023 yılına ilişkin temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için 2022’de gerçekleşme tahmini yüzde 5 olurken, ekonominin 2023'te de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan bazı temel hedefler şöyle:

2023 enflasyon hedefi yüzde 24

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olacağı tahmin edildi. 2023 yılı sonu için ise enflasyon hedefi yüzde 24 oldu. Cari işlemler dengesinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranının 2023'te eksi yüzde 2,5 olacağı tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10,8 olması beklenirken, gelecek yıl sonu hedefi yüzde 10,4 olarak belirlendi.

Faiz giderleri yüzde 32,6 artacak

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği, gelecek yıl ise 265 milyar dolara yükseleceği tahmin edildi. İthalatın ise 2022 sonunda 360 milyar dolar olacağı, 2023'te 345 milyar dolara gerileyeceği öngörüldü. Dış ticaret açığının 2023 için 80 milyar dolar seviyesinde olacağı kaydedildi.

2023 yılında kamu sabit sermaye yatırım miktarı 643,2 milyar lira olacak. En fazla yatırım 212 milyar lira ile ulaştırma sektörüne yapılacak. 2023’te kamu-özel sektöre toplam yatırım miktarı 6,1 trilyon liraya ulaşacak.

2022 sonunda 180 milyar 852 milyon lira olması beklenen Merkezi Yönetim Bütçesi’nden ödenen faiz giderlerinin 2023 yılında 239 milyar 800 milyon lira olması beklenmektedir. (ANKA)