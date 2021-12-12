Bütçe Günlüğü-6 | 11 Aralık: Sağlık ödeneklerinin çoğu şehir hastanelerine ayrıldı

11 Aralık günü 4 bakanlık ile Bakanlıkların ilgili/ilişkili 5 Kamu idaresinin bütçe ve kesin hesapları görüşülerek kabul edildi.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Bakanlığı bütçe ve kesin hesabı görüşülürken şöyle tablolar çizildi:

Sağlık harcamasında GSYİH’a oranla 37 OECD ülkesi arasında sonuncuyuz. OECD ortalamasına göre bir kişiye 3,6 doktor; 8,8 hemşire düşüyor. Türkiye’de ise 2 doktor, 2,4 hemşire düşüyor.

Pandemiyle birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi arttı, maske, aşı gibi gider kalemlerine kişi başına 37 lira koruyucu sağlık hizmeti düşüyor. Oysa 50 maske 25 lira; grip aşısı 117 lira, bir doz BioNTech aşısı 200 lira.

İlaç, aşı, ekipman, enerji, şehir hastaneleri için devletin üslendiği garantilerin hepsi dövize endeksli. Oysa 2020 bütçesi dolar bazında 10 milyardı, 2022’de 7 milyar dolara düştü. Türkiye, GSYİH’sının yüzde 6,7’sini sağlığa ayırmış. Oysa bu oran ABD yüzde 17,1; Almanya yüzde 11,7; Fransa yüzde 11,1.

Ayrılan payın düşüklüğü bir yana ödeneklerin çoğu şehir hastanelerine ayrıldı. Şehir hastanelerine müşteri garantisi, kira ve hizmet bedeli olarak 22,5 milyar lira ödenecek. Bunun 14 milyar lirası kira…

İlaç bulamıyoruz. İlaçta dolar kuru 4,75 lirada sabitlenmiş durumda ama dolar 14’lere dayandı. Böyle bir ortamda kimse ilaç üretmez.

Olur olmaz yerlere, üstelik hocasız, hesapsız, kitapsız tıp fakülteleri açıldı, varolanların öğrenci kotaları artırıldı. 64 tıp fakültesiyle Avrupa 1’incisi olduk. Oysa Almanya ve İtalya’da 38 tıp fakültesi var.

2021 yılında 1.270 hekim yurt dışına gitmek için başvuru yaptı. Cerrahpaşa, Çapa ve Hacettepe üniversitelerinde 2021 yılında toplam 1.133 öğrenci mezun oldu. Onca para emek verdiğimiz hekimlerimiz yurt dışına kaçıyor.

Hastane yapım işinde yolsuzluklar diz boyu; Isparta Şehir Hastanesi yapımına ihale sürecinin bitmesinden 4,5 ay önce başlandı.

Bu sözler yerini buldu mu?

Dile getirildi sadece. Cumhur İttifakı cenahındakiler eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor. Sağlık politikasını şu sözlerle savunanlar bile oldu; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK PARTİ iktidarlarında sağlığa yapılan devasa yatırımlar, sağlıkta yapılan büyük değişim ve dönüşüm, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanlarımız ve 84 milyonu kapsayan sosyal güvencemiz sayesinde…”

Sağlık Bakanı da şehir hastanelerini savunurken şöyle cümleler kurdu; “Bu devirde böyle hastane olmaz. Böyle sağlık hizmeti verilmez, devir değişti gibi söylemlere aldırmadan sağlık şehirleri inşa ettik.” Sözlerine, yalnızca kamu-özel işbirliğiyle hastaneler yapmadıklarını; bütçe kaynaklarından 15 hastane yapıldığını ekledi.

Sağlık Bakanı, ilaç bulunamıyor “söylentilerini” de gerçekçi bulmuyor. Bakana göre Türkiye’de kullanılan her 100 kutu ilacın 88’i yerli üretim. İlaç bulunamıyor haberlerinin aslı; “pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz” feryadıdır. Bu sözlerinin hemen ardından şu özlü sözleri etti; “Hastamızı dermansız bırakmayız ama milletimizin emaneti olan kaynağı da küresel fırsatçılara peşkeş çekmeyiz.”

Sağlık Bakanı, sağlık sektöründe kamunun ağırlığının artarak sürdüğünü belirtti. 2019’da yüzde 78 olan pay 2020 yılında 79,2’ye çıkmış. Cepten harcamalar 2002’de yüzde 19,8 iken; 2020’de yüzde 16’ya düşmüş.

Salgın yüzünden ölenlerin sayısının da açıklananın 2-3 kat fazla olduğunu tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

Çevre ve Şehircilik (İklim değişikliği) Bakanlığı

Bakanlığın adına iklim değişikliği sözlerini de eklediler. Ancak yapılan ek, bundan böyle çevre politikalarına özen gösterecekleri anlamına gelmiyor. Dünyamızı karartmaktan vazgeçemezler: sermaye öyle istiyor.

Muğla’nın yüzde 59’una maden ruhsatı verilmiş; sit dereceleri düşürülüp maden ruhsatları veriliyor, turizm gerekçesiyle yapılaşmaya açılıyor. Muğla’yı öne çıkarıp İkizdere’ye, Kaz dağlarına haksızlık etmeyelim, Ülkenin her yeri, rant avcılarının hedefine konuldu.

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde” İklim kriziyle mücadele.

Devlet politikaları, devlet büyüklerimizin eşlerinin himayelerinde yürütülüyor. Çevre Bakanı şunları söyledi; “iklim kriziyle mücadele kapsamında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürüttüğümüz, başlattığımız Sıfır Atık Projemizle geri dönüşüm anlayışını ülkemizin her yerinde yaygınlaştırdık…”

Bakan ayrıca, Marmara Denizindeki müsilaj sorununu çözdüklerini ve inşallah gelecek nesillere pırıl pırıl bir Marmara bırakacaklarını belirtti. Kalıcı çözümleri içeren bütünleşik, stratejik plan hazırlıkları bitirilmiş. Marmara denizini özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş.

Bakan, Salda gölü ile ilgili soru sorulmayışından yakındı. Demek bu soruya hazırlanmış. Kendi sordu kendi yanıtladı; “Artık gölün dibine araçlarımız girmeden, orada yapmış olduğumuz otoparka park ediliyor. Çöp yığınları artık Salda’nın kıyısında yok. İmara açıyorsunuz dediğiniz Salda’da göl çevresideki derme çatma, kaçak yapıların tamamını yıktık…” Bu söylediklerini güçlü bir direnişle karşılaştıkları için zoraki yaptıklarını biliyoruz.

Cumhurbaşkanı talimatıyla kamu hizmeti

Bakanlar, konuşmalarının bir yerine mutlaka Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; yönlendirmesiyle… gibi sözler ekliyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın sözlerinden bir örnek vereyim: “2021 yılında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini Karadeniz’de de gördük, burada da çok büyük acılar yaşadık; onlarca vatandaşımızı kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olayın ilk anından itibaren milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte hemen afet alanlarında olduk.” Talimat vermese yanmıştık demek…

Öyle sözler ediliyor ki insanın aklına ister istemez Tayyip Erdoğan devletinde mi yaşıyoruz sorusu geliyor. Bakan hızını alamadı, sözlerine şunları da ekledi; “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar tam 1,7 milyon konutun dönüşümünü sağladık…”

Çevre ve Şehircilik Bakanı hizmette sınır tanımıyor; “…biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray’ı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü, Osmangazi Köprümüzü, 1 milyonu aşkın sosyal konutumuzu, millet bahçelerimizi yaptıysak Allah’ın izni, milletin destekleriyle Kanal İstanbul Projesi’ni de yapacağız.”

Çalışma Bakanlığı

İşsizlik, EYT, gibi can yakıcı sorunlar dile getirildi ve bildiğimiz minval üzere tartışıldı. Yazıyı çok uzatmayalım asgari ücret konusundaki görüşler şimdilik yeterli.

Asgari ücret kaç lira olacak

Çalışma Bakanı, asgari ücret kaç lira olsun diye işverenlere, işçilere ve profesyonel yöneticilere sorduklarını söyledi. İşçilerin yüzde 37’si 3.750-4.000 arasında olsa iyi olur diye düşünüyormuş. İşçilerin yüzde 9’u ise 4.000 lira yetmez demiş. Küçük işletmelerde çalışan işçiler ise daha alt düzeylerde ücretlere razıymış. Çünkü onlar; “Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz” diye düşünüyorlarmış.

Bakan, bayram havası yaratacak tutar belirleneceğini söylemekle yetindi. Bütün ısrarlara karşı rakam telaffuz etmedi. Çalışma Bakanı asgari ücret tutarını açıklamaya mezun değil; onu aşıyor.

Bütçenin 6’ncı gün görüşmeleri de önceki günlerde olduğu üzere Bakanlıklar ile kamu idarelerinin ödenek ve harcama genel toplamlarının okunup oylanmasıyla kabul edildi.