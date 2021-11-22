Bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi: Soylu terk etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2022 yılı bütçesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede neler yapıldığını anlatırken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a dönerek, "Ben konuşurken gülme" dedi.

Bakan Soylu terk etti

Soylu'nun sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. CHP'li, İYİP'li ve HDP'li vekiller ayağa kalktı. Bakan Soylu komisyonu terk etti. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ara vermek zorunda kaldı.

10 bin dolar alan siyasetçi kim?

Komisyonda ayrıca, CHP'li vekillerin masalarında "10 bin dolar alan siyasetçi kim" dövizlerinin yer aldığı görüldü.