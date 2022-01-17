Bütçe 192,2 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 175 milyar 292 milyon TL, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 192 milyar 244 milyon TL açık verdi.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 41 milyar 329 milyon TL faiz dışı açık, 2021 yılında 11 milyar 391 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 180 milyar 852 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 418 milyar 790 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 oranında artarak 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL'ye çıktı.