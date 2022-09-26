Bursaspor'un eski başkanına nitelikli dolandırıcılık davası

Bursaspor Kulübü'nün eski başkanı Emin Adanur'un, CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde Bursa belediye başkanı adayı olan Mustafa Bozbey'in şirketiyle ortak olduğu Bulvar Plus adlı konut projesinde, aynı daireler farklı kişilere satıldığı için onlarca kişi mağdur oldu. Mağdurların bir kısmının şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. Açılan davada, Adanur'a 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DW Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi'nde Adanur'a ait Ergünkent İnşaat firması tarafından yapılan 264 konut ve 6 bin metrekare ticari alanı kapsayan inşaat projesinde satışlar 2021 yılında başladı.

Projenin yarısı Bozbey’in

Projenin yapıldığı arsa, CHP'li Bozbey'in ailesinin ve AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in yeğeninin yönetiminde olduğu kooperatiften alındı. 264 daire ve 6 bin metrekarelik ticari alandan oluşacak projedeki daire ve işyerlerinin yarısı, CHP'li Bozbey'in sahibi olduğu şirkete verildi. Kalan yarısı ise, inşaatı yapacak olan Ergünkent İnşaat'a ait olacak şekilde sözleşme yapıldı.

CHP'li Bozbey, geçen nisan ayında projeyle kendisinin hiçbir ilgisi olmadığını söylemiş ancak dairelerin ve ticari alanların yarısının kendi şirketine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bozbey, kendisine ulaşan mağdurlara da, projeyle ilgisinin olmadığını söylüyordu.

Daireler birden fazla kez satıldı

Ergünkent İnşaat, projede kendi payına ait olan kısmı Ahmet Demirtaş'a sattı. Demirtaş da bu daireleri pazarlamaya başladı. Mağdurlar, Demirtaş'tan aldıkları dairelerin sözleşmelerini Ergünkent İnşaat'ta yaptı. Sözleşmelere, Ergünkent İnşaat'ın kaşesi ve mührü vuruldu. Ayrıca, tüm satış süreçleri Ergünkent İnşaat'ın ofisinde yapıldı.

Mağdurlar bir süre sonra, dairelerinin üçüncü kişilere de satıldığını öğrendi. Bunun üzerine Emin Adanur ve Ahmet Demirtaş'la temas kuran mağdurlar, parasını ödedikleri daireleri teslim alamayacaklarını öğrendi.

Savcılık: Adanur suçtan kurtulmaya çalışıyor

Dairelerini alamayan onlarca mağdurdan altısı, Adanur ve Demirtaş hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı iddianamede, şüpheli Adanur'un suçu Demirtaş'a atarak suçtan kurtulmaya çalıştığı, şüpheli Demirtaş'ın ise olayı hukuki ihtilaf gibi göstermeye çalıştığı belirtildi.

Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyorlar

Mağdurlara satılan dairelerin tapu devirleri yapılmayarak üçüncü kişilere satıldığının ve iki ismin konut satışı yaptığı izlenimi vererek hileli hareketlerle menfaat sağladığının belirtildiği iddianamede, Adanur ve Demirtaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, iki ismin 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Davanın ilk duruşması, 6 Aralık'ta görülecek.