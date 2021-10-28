Bursasporlu yöneticinin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Rahmi Maral, Mudanya-Bursa karayolu Çağrışan mevkisinde akşam saatlerinde 16 KRH 44 plakalı aracıyla seyir halindeyken, Galip Gökhan Atmaca idaresindeki 16 SER 62 plakalı motosiklet aracına çarptı.

İHA'da yer alan habere göre, çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Atmaca, metrelerce sürüklendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Galip Gökhan Atmaca'yı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Atmaca, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rahmi Maral, ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.