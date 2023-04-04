Bursaspor taraftarı bu kez Diyarbakır plakalı araca saldırdı

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 2 Nisan’da Bursaspor – İnegölspor maçı oynandı.

Amida Haber'de yer alan habere göre, maç öncesi stada girmek isteyen Bursaspor taraftarı, İnegöl’de esnaflık yapan N.Yıldırım’ın Diyarbakır'a ait 21 plakalı aracının önünü kesti. Yıldırım’ı darp eden kalabalık grup, aracı da taş ve sopalarla kullanılamaz hale getirdi.

'Aracı kullanamaz hale getirdiler'

Yıldırım’ın İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat yeğeni Mansur Yıldırım şunları söyledi:

“Biz aslen Muşluyuz. Amcam yıllardır Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde esnaflık yapıyor. Olay günü de dükkanından çıkıp evine gitmeye çalışırken, maç için İnegöl’e gelen Bursaspor taraftarı aracının önünü kesip, amcamı darp ediyorlar. Aracı da kullanılamaz hale getiriyorlar.”

Şikayetçi oldu

Olaydan sonra amcasının İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, grup hakkında şikayetçi olduğunu belirten Avukat Yıldırım, saldırganların bulunup cezalandırılmasını istedi. Yıldırım, saldırganların videoda yüzlerinin göründüğüne dikkat çekerek, “Tespit edilmeleri kolay, bulunup yargılanmalarını istiyoruz” dedi.