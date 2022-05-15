Bursaspor kaptanı darp edildi, taraftarlar futbolcuları ölümle tehdit etti

Bursaspor'un küme düşmesine tepki gösteren taraftarlar takım kaptanı Burak Altıparmak'ı darp etti. Bazı taraftarlar ise futbolcuları 'Öleceksiniz' diyerek tehdit etti.

Haber Merkezi

Bursaspor, Bandırmaspor ile yaptığı karşılaşmayı 4-2 kaybederek küme düştü.

Maçın bitiminden 3,5 saat sonra tepkiler üzerine takım otobüsünden inen takım kaptanı Burak Altıparmak darp edildi. Bir taraftar Altıparmak'ın boğazını sıkıp, tokat attı.

Altıparmak, polislere, "Siz nasıl emniyet güvenliği alıyorsunuz, her yeri taşlıyorlar. Görmüyor musunuz? Bize saldırıyorlar. Korkuyoruz ağabey biz burada. Korkuyoruz anlamıyor musunuz?" dedi.

Bazı taraftarlar ise futbolcuları "Öleceksiniz" diyerek tehdit etti. 

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