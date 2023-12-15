Bursaspor-Amedspor maçında 2 taraftara 'darp davası’ açıldı, 'Yeşil' hakkında işlem yapılmadı

Bursa’da 5 Mart 2023’te oynanan Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında, maçtan sonra Amedspor’un soyunma odasına girerek, kaleci Cantuğ Temel, oyuncu Anıl Şahin ile Kulüp Yöneticisi Ömer Elaldı’yı darp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Amida Haber'de yer alan habere göre; Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Bursaspor taraftarlarından A.T, ile K.Ç, A.D, V.Y, hakkında yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerden A.D ile V.Y hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.

Şüphelilerden A.T ile K.Ç hakkında ise, iddianame hazırlanarak Bursa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Savcılık, iddianamesinde, 2 şüphelinin, “spor alanları içerisinde müştekilere yönelik kasten yaralama suçu” işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, TCK’nın 53’üncü maddesi ile 6222 sayılı yasadan cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca 2 şüpheli hakkındaki müsabakalardan men kararının devamını talep etti.

'Yeşil' ve 'Beyaz Toros' posterleri

Mart ayında oynanan Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında, Amedspor’a yönelik linç girişimi, takımın konakladığı otelin önünde gece saatlerinde başlamıştı. Otel önünde toplanan Bursaspor taraftarı, saatlerce ırkçı sloganlar atmış, Mehter Marşı okumuştu. Maç sırasında ise tribünlerden sahaya kuru sıkı mermi ile kesici alet atılmış, Amedsporlu futbolcuları pet şişe yağmuruna tutulmuştu. Tribünlerde ise Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın posterleri ile bölgede faili meçhul cinayetlerin simgesi olan beyaz toros marka araçların fotoğrafları açılmıştı. Kürtlere yönelik ırkçı sloganların susmadığı maçta, Amedspor-Bursaspor karşısında 2-1 mağlup olmuştu.

Posterler hakkında henüz işlem yapılmadı

Diyarbakır Barosu da, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım posterlerinin açılması, ırkçı sloganlar atılması ve sahaya atılan kesici maddeler ile ilgili soruşturma yürütülmesi için Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Baro, söz konusu eylemleri gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Hakaretten; tedbir almayanlar hakkında da Görevi Kötüye Kullanmadan dava açılmasını talep etmişti. Baronun suç duyurusu ile ilgili savcılığın henüz işlem yapmadığı öğrenildi.