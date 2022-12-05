Bursa'daki kazada uçak, 380 bin voltluk direğe çarpmış

Bursa'da, pilot Hakan Köksal ile Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tek motorlu uçağın havada doğal gaz çevrim santralindeki 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim hattına çarptığı ve patlamanın ardından alev aldığı görüldü.

DHA'nın haberine göre, uçak havada parçalanarak yere düşerken, bu görüntüler de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelemeye alındı.

Ne olmuştu?

Olay 1 Aralık Perşembe günü saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bursa Yunuseli Havalimanı'nda saat 13.15’te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya’nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yapmıştı. Uçak, Sakarya’nın Pamukova ilçesinden Bursa’ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra Türkiye’nin en büyük 3'üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düşmüştü.

Kazada pilot Hakan Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti. Hobi amaçlı Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal’ın, Sakarya’nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi.