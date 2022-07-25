Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuk, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
Bursa'daki çöp evde kilitli tutulan çocuk koruma altına alındı
Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuk, Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
Haber Merkezi