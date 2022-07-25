Bursa'daki çöp evde kilitli tutulan çocuk koruma altına alındı

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuk, Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Haber Merkezi

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuk, Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.