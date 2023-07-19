Bursa'da yeni doğum yapan köpeği av tüfeğiyle katlettiler!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sokak köpeği kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vurularak katledildi.

Olayla ilgili açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, "Köpek yeni doğum yapmış, sütlü bir hayvan ve büyük ihtimalle yavruları var. Şimdi burada yavrularını arayacağız. Biz Kent Konseyi Sokak Hayvanları Grubu olarak bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ekili arazide henüz kimliği belirsiz 2 kişinin av tüfeğyle ateş ettiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, kimliği belirsiz şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, tarlada bir sokak köpeğinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çok sayıda saçmanın isabet etmesiyle öldüğü belirlenen köpek, otopsi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

'Köpek yeni doğum yapmış'

Olay yerine gelerek incelemede bulunan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, "Biz geldiğimizde maalesef köpek ölmüştü. Köpek yeni doğum yapmış, sütlü bir hayvan ve büyük ihtimalle yavruları var. Şimdi burada yavrularını arayacağız. Biz Kent Konseyi Sokak Hayvanları Grubu olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Gerekli bütün dilekçeleri hazırlıyoruz. Bunu yapan şahısların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.